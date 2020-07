SERIE C – Gautieri (all. Triestina): “Play Off, Bari e Reggio Audace favorite. Catania, reazione sorprendente”

Chi vincerà i Play Off per la promozione in Serie B? L’allenatore della Triestina Carmine Gautieri esprime la sua opinione a riguardo, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Prima dello stop al campionato abbiamo dimostrato di saper fare grandi cose. E’ chiaro che i favori vadano a club come Bari e Ternana, ma penso che la mia squadra abbia le carte in regola per sorprendere. Come facemmo col Virtus Lanciano tanti anni fa o come il Cosenza di Braglia tre stagioni or sono. Se io guardo la mia squadra vedo calciatori come Granoche, Sarno, Lodi e Lambrughi, giusto per citarne alcuni, e mi rendo conto che ci sono le giuste qualità. Se sono rimasto sorpreso da qualche risultato nel Primo Turno? Più che dai risultati in sè credo che la sorpresa sia arrivata dalla bellissima reazione del Catania sotto 2-0 con la Virtus Francavilla”.

