SERIE C: iscrizione a rischio anche per il Teramo

Il Campodarsego aveva conquistato sul campo la promozione in C, ma il club ha comunicato la rinuncia ad iscriversi al prossimo campionato di terza serie. Non sarà l’unica società a dare forfait. In un contesto di grande difficoltà per i club, oltre alla Sicula Leonzio, anche il Teramo rischia di non iscriversi entro il termine perentorio del 5 agosto. Franco Iachini, Presidente del Teramo, in una lettera pubblicata da rete8.it ha fatto sapere infatti che “a pochi giorni da improrogabili scadenze sportive, con infinito rammarico – dopo i tanti investimenti e sforzi profusi, nonostante la ferma volontà tesa a salvaguardare il patrimonio faticosamente costruito in questi anni e a portare la Teramo Calcio su livelli importanti – mi trovo costretto a valutare la fondata possibilità di non iscrivere la squadra al prossimo torneo di Lega Pro”. Vicende seguite con particolare interesse dalle società che ambiscono alla riammissione o al ripescaggio per l’integrazione delle vacanze di organico.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***