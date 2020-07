SERIE C – Leone (D.S. Ternana) conferma: “Lucarelli tra i profili considerati”

Non rinnovando il contratto in scadenza di Fabio Gallo, la Ternana è alla ricerca di un sostituto in panchina. La stampa umbra ha ripetutamente accostato ai rossoverdi, negli ultimi giorni, l’attuale tecnico del Catania Cristiano Lucarelli. In effetti l’allenatore livornese rappresenta un profilo considerato dalla Ternana, come conferma il Direttore Sportivo Luca Leone ai microfoni de il Corriere dell’Umbria:

“Sarà uno tra Lucarelli, Bucchi, Castori e Caserta, ma non trascuriamo un paio di piste alternative. Cerchiamo un ottimo professionista, affidabile da ogni punto di vista e pronto a sposare il nostro progetto. Obiettivo? La Serie B, ma senza fare follie“.

