SERIE C: Play Off, Litteri unico giocatore catanese in corsa

Proseguendo le eliminazioni nel corso dei Play Off, oltre ai ragazzi ‘marca Liotru’ in forza al Catania, una volta concluse le avventure di Avellino e Sambenedettese sono costretti ad abbandonare il sogno di vincere gli spareggi promozione i catanesi Francesco Bertolo e Francesco Rapisarda. Il primo, centrale difensivo ex Siracusa classe 1998, appartiene alla rosa dell’Avellino e non ha mai indossato la casacca rossazzurra in carriera. Sotto il vulcano ha rappresentato calcistivamente Atletico Catania e Trecastagni. Rapisarda, terzino destro del ’92, è invece cresciuto nelle giovanili del Catania prima di militare tra le fila di Cosenza, L’Aquila, Parma, Vigor Lamezia, Lumezzane e Sambenedettese. Oggi milita proprio in quest’ultimo club e ne indossa la fascia di capitano. L’unico giocatore catanese rimasto in corsa nei Play Off è l’esperto attaccante del Padova Gianluca Litteri, che ha sempre desiderato di vestire rossazzurro e chissà che un giorno il sogno non si avveri. Prossimo ostacolo da superare, la Juventus Under 23. Il suo cartellino è di proprietà del Cosenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***