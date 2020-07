SERIE C: problema stadio per la Turris, giocherà le partite interne fuori dalla Campania?

Allarme in casa Turris. La formazione neo promossa in Serie C, infatti, sta facendo i conti con il problema stadio. Il Presidente Antonio Colantonio non ha addirittura escluso la possibilità di rinunciare alla Lega Pro, viste le difficoltà a trovare un accordo per la disputa delle partite in un impianto sportivo alternativo al “Liguori”, che attualmente non rispetta i requisiti della C:

“Devo essere sincero con i tifosi: ad oggi, dobbiamo purtroppo cominciare anche a pensare ad una possibile rinuncia al campionato di C per salvare almeno il diritto della Turris a partecipare ancora alla serie D, chiaramente non più con il sottoscritto alla presidenza – dichiara Colantonio – Mi preme prospettare questo scenario con qualche giorno d’anticipo rispetto alle scadenze sempre più imminenti. Continuiamo incessantemente la ricerca di un impianto cui appoggiarci, in via del tutto eccezionale e temporanea, anche fuori dalla regione Campania”.

