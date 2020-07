SERIE C – Raffaele (all. Potenza): “La Triestina mi ricordava il Catania dello scorso anno”

Prosegue il percorso del Potenza guidato dal siciliano Giuseppe Raffaele. Eliminata dai Play Off anche la Triestina degli ex rossazzurri Francesco Lodi e Vincenzo Sarno, in virtù dell’1-0 inflitto giovedì sera agli alabardati. Il tecnico rossoblu guarda avanti con fiducia:

“Questa Triestina mi ricordava il Catania dello scorso anno ed ho provato in pochi giorni ad impostare la partita in una determinata maniera ma è chiaro che il tasso tecnico dei nostri avversari era enorme rispetto alla media della categoria. A livello tattico adesso per noi indipendentemente dall’avversario molte cose cambieranno e siamo già pronti e carichi per preparare una nuova sfida”, le parole evidenziate da tuttopotenza.com.

