SERIE C – Riforma liste, l’AIC critica: “Notevole passo indietro, grandi club penalizzati”

La riforma delle liste in C è stata molto criticata dal Presidente della Ternana Stefano Bandecchi. Anche l’Assocalciatori non appare entusiasta. Danilo Coppola, consigliere e rappresentante dell’AIC, manifesta le sue perplessità ai microfoni di tuttoc.com:

“Come giudichiamo la riforma? Molto negativamente. È un grande passo indietro rispetto al passato. Questo modus operandi appartiene a quei club che vogliono migliorare la propria competitività abbassando quella altrui. Non capisco perché un club che vuole investire massicciamente sulla propria rosa non possa farlo. Inutile parlare di appeal quando, con queste regole, si abbassa il livello dell’intera Serie C. Solo per dare la possibilità, a chi realisticamente non potrebbe averla, di giocarsi il bersaglio grosso. Tornare alla lista a 22 significa aver messo da parte la competitività”.

