SERIE C: chi vincerà i Play Off? I bookmakers non cambiano idea…

Si continua a giocare in Serie C per stabilire la quarta squadra promossa in cadetteria, dopo le promozioni dirette di Monza, Reggina e Vicenza. I Play Off proseguono e sono rimaste in corsa otto formazioni. C’è curiosità per vedere chi riuscirà a spuntarla. Ebbene i bookmakers offrono le quote aggiornate sulla vincente degli spareggi, quando si avvicina la disputa del Secondo Turno (Fase Nazionale). Il Bari rimane la principale candidata alla vittoria finale (3.00). Seguono Reggio Audace (4.00) e Carrarese (6.50). Alle loro spalle Carpi (7.50), Ternana, Novara, Potenza (10.00) e Juventus Under 23 (12.00).

