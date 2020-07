SIGI: partecipazione bando acquisto Catania, assemblea dei soci alle ore 19

Oggi, lunedì 13 luglio, i soci della Sport Investment Group Italia si riuniranno alle ore 19.00 per definire una strategia funzionale alla formulazione di un’offerta economica trasparente e che risponda alle richieste del bando pubblicato dal Tribunale per l’acquisto del Calcio Catania. Sarà una riunione importante anche per definire la composizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, in quanto occorrerà rimpiazzare le quote venute a mancare con nuovi fondi e risorse (previsto l’ingresso imminente di tre soci aggiuntivi?), a seguito degli sviluppi dell’inchiesta Fake Credits che vede indagati alcuni componenti della Sigi, in special modo Antonio Paladino, figura di spicco all’interno della SpA.

