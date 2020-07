SIGI: il percorso prosegue tra iscrizione al campionato e deleghe da ufficializzare

Appena qualche ora per festeggiare l’aggiudicazione dell’asta competitiva. Poi, Sigi si è dovuta rimboccare le maniche preparandosi ad una nuova full immersion. Sono trascorsi sette giorni dalla storica data della salvezza della matricola 11700. La successiva scadenza del 5 agosto però incombe, con tutta una serie di adempimenti da effettuare, la presentazione della fideiussione, indici di patrimonializzazione e liquidità da rispettare, mensilità arretrate che vanno saldate ed a cui solo in parte la cassa integrazione viene in soccorso. Oltre alla questione del concordato preventivo da risolvere.

Un continuo percorso ad ostacoli che dovrà essere ulteriormente superato per potere ufficialmente dire che il Catania parteciperà al prossimo campionato di Serie C, con una penalizzazione in classifica altamente probabile. E’ poco il tempo a disposizione ma dalla Sigi giungono segnali rassicuranti e si lavora per rendere ancora più solido l’azionariato diffuso, proseguendo i contatti per l’ingresso di nuovi soci. Settimana prossima dovrebbe anche arrivare il momento della nomina di un nuovo Consiglio d’Amministrazione. C’è curiosità, in questo senso, sulle deleghe da assegnare.

La costruzione della rosa – negli ultimi giorni priva dell’attaccante Davide Di Molfetta oltre che dei componenti dello staff tecnico Cristiano Lucarelli, Alessandro Conticchio e Richiard Vanigli – verrà affidata a Maurizio Pellegrino e ad un nuovo Direttore Sportivo, mentre Vincenzo Guerini si occuperà del coordinamento del settore giovanile e Massimo Mauro dedicherà particolare attenzione alla cura dei rapporti con gli altri club. Fabio Pagliara – partecipante al Comitato 4.0 dello Sport – dovrebbe essere il neo Presidente del Catania prendendo il posto dell’avvocato Giovanni Ferraù. Qualora la presidenza fosse affidata a Pagliara, il ruolo sarebbe pienamente condivisibile con l’attuale incarico di Segretario Generale della FIDAL.

