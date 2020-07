IL SINDACO: “Futuro Catania, Tribunale decisivo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“La palla passa nella mani del Tribunale che come ho sempre sostenuto rappresenta la garanzia di trasparenza per tutti. Aspettiamo con trepidazione le scelte definitive”. Così, brevemente, al quotidiano La Sicilia il sindaco di Catania Salvo Pogliese alla luce della dichiarazione di fallimento di Finaria, holding di controllo delle attività di Antonino Pulvirenti e, quindi, anche del Calcio Catania. Decisione definitiva attesa al massimo entro lunedì. In caso di fallimento il primo cittadino dovrà individuare la cordata più adatta per ripartire. Ma c’è ancora la possibilità di salvare la matricola.

===>>> UFFICIALE: il bando resta (modificato)! Ecco l’ordinanza del Tribunale, entro il 22 luglio le offerte

