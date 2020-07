SOTTIL: “Finalmente alleno in B, ora non voglio lasciarmela scappare”

Avventura pescarese per Andrea Sottil dopo l’esperienza di Catania risalente allo scorso anno. L’ex tecnico rossazzurro, che nella passata stagione preferì allenare il Catania piuttosto che proseguire sulla panchina del Livorno in B, spera di rilanciare le ambizioni del Pescara e di guadagnarsi la riconferma in vista della prossima stagione:

“E’ stato un viaggio impegnativo, ma… per fortuna con il Catania è andato tutto per il meglio. Non vedevo l’ora. La Serie B l’ho sempre rincorsa, finalmente l’ho raggiunta e non ho nessuna intenzione di farmela scappare. Ci tengo davvero molto, sono lucido, sereno e determinato a dare il massimo. Ringrazio la dirigenza e sono onorato di poter rappresentare il nome del Pescara. Parliamo di una squadra importante, di una società organizzatissima, di una tifoseria esigente e calorosa. Sono davvero contento e pronto a mettermi all’opera. Il mio scopo adesso è di conquistare quei punti che ci tengano lontani dalla zona pericolosa e dare il massimo in queste ultime sei gare di campionato”.

