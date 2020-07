STADIO “MASSIMINO”: in programma per luglio 2021 i concerti di Ferro e Ultimo

Tornano i grandi concerti allo stadio “Angelo Massimino” con il tour di Tiziano Ferro che approderà a Catania il 3 luglio del 2021. L’amministrazione comunale ha ufficializzato la data insieme con gli organizzatori di Musica da Bere Srl. La data del tour di Tiziano Ferro era prevista al “San Filippo” il 27 giugno 2020 ma è stata cancellata per le restrizioni causate dal Covid-19 e per il diniego della disponibilità dello stadio per il 2021 da parte del Comune di Messina. Al contrario l’amministrazione catanese ha fortemente sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione il “Massimino”. Sono oltre 20 mila i biglietti già venduti per Messina che saranno automaticamente validi per la nuova data di Catania. Rimangono libere poche migliaia di biglietti che saranno messi in vendita a partire da domani in tutti i punti autorizzati dei Circuiti:

Box Office Sicilia: tel. 0957225340 www.ctbox.it;

Ticketone: tel. 892101 www.ticketone.it;

Ticketmaster: www.ticketmaster.it;

Ciaotickets: www.ciaotickets.com.

Vendita online solo su: www.ticketone.it; www.ticketmaster.it.

Lo stadio “Massimino” ospiterà anche due date del tour di Ultimo, anche questo originariamente previsto a Messina, nei giorni 12 e 13 luglio 2021.

