TERNANA – CATANIA: quote, cosa dicono le agenzie di scommesse

Appuntamento allo stadio “Libero Liberati” per il Catania dopo il vittorioso confronto con la Virtus Francavilla, avversaria la Ternana. Partita valida per il Secondo Turno dei Play Off di Serie C (Fase del Girone). Rossazzurri a caccia dell’unico risultato che gli consenta di accedere alla fase successiva della competizione, la vittoria. I padroni di casa, invece, possono contare su due risultati su tre a disposizione per il proseguimento del percorso.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.05 e 2.30; la “X” tra 2.95 e 3.20; il “2” tra 2.97 e 3.58. Ternana, quindi, con il favore dei pronostici ma il valore delle quote indica una gara tutt’altro che dall’esito scontato. Analizzando le doppie chance, “1X” (tra 1.25/1.30) e “12” (tra 1.30/1.33) rappresentano le quote più basse rispetto a “X2” (tra 1.57 e 1.61). Relativamente ai valori Under/Over, più probabile l’esito “Under 3.5” (tra 1.17) oppure “Over 1.5” (quote 1.38/1.41).

