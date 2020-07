TMW: la Ternana alza il pressing per Lucarelli

Ternana sempre più interessata a Cristiano Lucarelli. La società del Presidente Stefano Bandecchi è molto interessata al profilo del tecnico livornese che, nel caso in cui non trovasse l’accordo con il Catania per la permanenza, prenderebbe in considerazione l’ipotesi rossoverde. Gli umbri, secondo quanto informano i colleghi di tuttomercatoweb.com, avrebbero preparato per Lucarelli un contratto di durata biennale. La Ternana prova a chiudere, mentre l’ex allenatore del Livorno ha pubblicamente ammesso di cominciare a guardarsi intorno. Il Catania, dal canto suo, valuta con attenzione le alternative.

