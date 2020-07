TORRE DEL GRIFO: lavoro pomeridiano. Sabato l’aereo per Roma, poi in pullman verso l’Umbria

Catania in campo nel pomeriggio, oggi – giovedì 2 luglio – a Torre del Grifo: per i calciatori schierati martedì sera contro la Virtus Francavilla, lavoro di forza ed aerobico; per tutti gli altri rossazzurri a disposizione di mister Lucarelli, dopo lo svolgimento di una serie di esercitazioni atletiche, cura del possesso palla. Venerdì, in programma una seduta pomeridiana. Sabato rifinitura mattutina e, dopo pranzo, partenza in aereo per Roma e successivo percorso in pullman verso l’Umbria.

