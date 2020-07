TORRE DEL GRIFO: pomeriggio di lavoro, sabato mattina la rifinitura

Catania in campo nel pomeriggio, oggi – venerdì 3 luglio – a Torre del Grifo Village: conclusa con un “torello” la fase di riscaldamento, i rossazzurri hanno svolto esercizi di rapidità e successivamente si sono dedicati ad approfondimenti tattici, prevalentemente incentrati sulla fase difensiva. Sabato mattina, rifinitura e convocazioni in vista della trasferta di Terni con partenza in aereo, direzione Roma, e prosecuzione del percorso in pullman.

