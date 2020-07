TORRE DEL GRIFO: allenamenti subito ripresi, occhio al prossimo giallo per Pinto e Welbeck

Catania al lavoro in mattinata, oggi – mercoledì 1 luglio – a Torre del Grifo Village. Due gruppi hanno svolto programmi differenziati: i rossazzurri in campo ieri sera al “Massimino” hanno sostenuto una breve sessione di defaticamento; lavoro di forza e partite a pressione per tutti gli altri calciatori a disposizione di mister Lucarelli. La preparazione proseguirà domani con una seduta pomeridiana. Sul fronte Giudice Sportivo, da segnalare che entrano in diffida Pinto e Welbeck, a seguito dell’ammonizione ricevuta nel corso di Catania-Virtus Francavilla.

