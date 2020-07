VERSO L’ISCRIZIONE: Sigi, abbandono concordato preventivo strada percorribile

Meno di una settimana alla scadenza per la presentazione della domanda d’iscrizione al prossimo campionato, fissata precisamente per il 5 agosto. Con la Lega Pro che dovrà, poi, entro l’11 agosto certificare alla Covisoc che le società abbiano rispettato il termine perentorio del 5. La Sigi si è mossa presso le sedi competenti per avere contezza di tutti gli adempimenti valutando la strada dell’abbandono del regime di concordato preventivo. Se n’è parlato tanto in questi mesi. Adesso pare una soluzione inevitabile uscire da questo ambito per superare una serie importante di limiti operativi.

Qualsiasi decisione ad oggi passa, infatti, quasi esclusivamente dal Tribunale che – attraverso i commissari – autorizza o meno la stipula di nuovi contratti o l’esborso di denaro, tenendo presente che c’è un patrimonio aziendale da tutelare a beneficio dei creditori. E non è un caso se, ad esempio, è stata momentaneamente bloccata la cessione di Valentin Carboni all’Inter. L’abbandono del concordato consentirebbe, invece, autonomia gestionale alla Sigi e si va proprio verso tale direzione. Dimostrando di essere nelle condizioni economiche di soddisfare direttamente i creditori.

I legali rappresentanti continuano a lavorare incessantemente superando un percorso dove gli ostacoli non mancano. Supportati dai soci che, attraverso immissione di nuovo capitale, sono pronti a sostenere uno sforzo ulteriore per iscrivere il Catania al prossimo campionato. Non sarà una passeggiata di salute, questo è bene precisarlo, ma dopo avere superato lo scoglio più pesante legato alla salvezza della matricola aumenta la consapevolezza di arrivare al traguardo dell’iscrizione. Gettando le basi con deleghe e linee programmatiche per ciascuna area di competenza, in vista della stagione 2020/21.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***