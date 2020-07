VERSO L’UDIENZA – Gli ex Ricchiuti e Zeoli: “Speriamo si faccia il bene del Catania”

Gli ex calciatori del Catania Adrian Ricchiuti e Michele Zeoli hanno vestito la maglia del Catania in epoche diverse, risultando determinanti per le sorti dell’Elefante. Entrambi hanno instaurato un legame molto forte con la piazza e, in vista dell’udienza per lo svolgimento della procedura competitiva, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport auspicano il meglio per i colori rossazzurri:

RICCHIUTI – “Credo molto nel progetto della Sigi, speriamo che riescano a fare quello che la città si augura: costruire un Catania forte che possa puntare alla Serie B. Catania è una grande piazza. Sono stufo di leggere ovunque di cordate che prendono società e non sono capaci di rilanciarle. A Catania non deve accadere. Se la spunterà Tacopina? Quando mette le mani su un club lo rivitalizza. È successo a Bologna, a Venezia”.

ZEOLI – “Maurizio Pellegrino e Vincenzo Guerini? Li conosco e spero possano fare il bene del Catania. Pellegrino è stato con Graziani il tecnico del ritorno in B dopo lo spareggio di Taranto. Guerini mi ha allenato l’anno prima e sul piano tecnico e personale è rimasto un ricordo indelebile”.

