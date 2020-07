VERSO L’UDIENZA: la Sigi c’è, sarà il Tribunale a svelare eventuali sorprese

Poco prima delle 11.30 di oggi, mercoledì 22 luglio, la Sport Investment Group Italia (Sigi) ha rispettato l’impegno di depositare direttamente al Tribunale etneo l’offerta per partecipare al procedimento competitivo finalizzato all’acquisizione del Calcio Catania. La scadenza era fissata per le 12.00 e pare che nessun’altro abbia presentato proposte cartacee. Sulla base di quanto previsto all’interno del bando, però, chiunque avesse l’intenzione di partecipare all’asta avrebbe potuto farlo anche in via telematica.

Non si esclude, pertanto, che l’imprenditore Joe Tacopina (o chi per lui) abbia seguito tutti i passi necessari per il raggiungimento di tale scopo. L’interesse è stato confermato nei giorni scorsi dallo stesso ex Amministratore Unico rossazzurro Gianluca Astorina, vedremo se si sarà concretizzata anche la presentazione di un’offerta. La risposta potrà darcela solamente il Tribunale fallimentare, attraverso l’udienza che si terrà giovedì mattina alle 12.00 per l’apertura delle buste. In quella sede sapremo tutto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***