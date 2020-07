VIDEOGAME: Play Off, Secondo Turno. Ternana-Catania, simulazione partita (azioni salienti)

Domenica sera il Catania scenderà in campo per affrontare la Ternana nel Secondo Turno dei Play Off di Serie C (Fase del Girone). Ritorno sul rettangolo verde per i rossazzurri dopo la vittoriosa gara in rimonta con la Virtus Francavilla, a distanza di pochi giorni. In vista dell’incontro, TuttoCalcioCatania.com ha simulato l’esito della gara attraverso l’utilizzo del noto videogame Pro Evolution Soccer.

Ecco il filmato contenente gli highlights del match virtule disputato al “Massimino”:

