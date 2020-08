LO MONACO: “Serie C sarà mostruosamente difficile. Catania e Leonzio…”

L’ex Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco, ai microfoni di messinasportiva.it, in vista del prossimo campionato di Serie C girone C:

“Con Bari, Palermo, Catanzaro e Trapani sarà di una difficoltà mostruosa. In fondo manca soltanto Messina. Tante società hanno l’esigenza di sistemare tutti gli incartamenti entro il termine del 5 agosto. Qualche scivolone potrebbe esserci. Il Catania? Mi auguro possa ripartire al meglio. La Sicula Leonzio? Non ha debiti, ma una situazione particolare dal punto di vista societario. Il problema è soltanto la fideiussione ma deve trovare degli acquirenti in extremis”.

