ACCADDE OGGI: 26 agosto 2017, primo gol rossazzurro di Curiale in campionato

26 agosto 2017. Prima giornata di campionato: Catania impegnato allo stadio “Angelo Massimino” contro il Racing Fondi. I rossazzurri allenati da Cristiano Lucarelli creano un elevato numerosi di occasioni da gol, di cui almeno sei nitide, ma non riescono ad andare oltre l’1-1. La prima realizzazione porta la firma di Davis Curiale (44′) che, nei successivi mesi, si rivelerà l’attaccante più prolifico del girone C di Serie C 2017/18 con 15 gol all’attivo. Rispondono gli ospiti al minuto 50 con Claudio De Sousa in occasione di uno dei rari momenti di disattenzione del reparto difensivo etneo.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 44′ Curiale, 50′ De Sousa



CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 5 Tedeschi, 15 Marchese (80′ 19 Manneh); 13 Semenzato (61′ 32 Mazzarani), 6 Da Silva (80′ 8 Caccetta), 10 Lodi, 23 Di Grazia (69′ 21 Esposito), 20 Djordjevic; 7 Russotto, 11 Curiale (61′ 29 Ripa).

A disp. di Lucarelli: 22 Martinez, 26 Bogdan, 17 Bucolo, 27 Biagianti, 34 Rossetti, 35 Zé Turbo, 24 Anastasi.

RACING FONDI (3-5-2) 25 Elezaj, 2 Ghinassi 15 De Leidi (61′ 4 Maldini), 17 Vastola, 3 Pompei, 18 Galasso, 8 De Martino, 13 Riccardi, 20 Lazzari (74′ 11 Corticchia), 14 Serra (57′ 16 Mastropietro), 10 De Sousa.

A disp. di Giannini: 1 Cojocaru, 30 Ghosheh, 31 Paparusso, 5 Quaini, 21 Utzeri, 9 Pezone.

NOTE: 1′ di recupero primo tempo; 4′ di recupero secondo tempo.

AMMONITI: Curiale, Ripa

ESPULSI: –

CALCI D’ANGOLO: 6 – 3

