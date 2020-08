ACCADDE OGGI: 27 agosto 2016, il Catania di Rigoli cala il tris all’esordio in campionato

Sabato 27 agosto 2016. Prende il via il campionato di Lega Pro con Pino Rigoli alla guida del Catania. Alla prima giornata i rossazzurri ospitarono una delle squadre accreditate per la vittoria finale, la Juve Stabia. Per gli etnei si preannunciava una nuova partenza ad handicap in virtù dei sei punti di penalizzazione inflitti dalla Commissione Disciplinare della FIFA per il caso Castro, cui se ne aggiunse successivamente un altro per inadempienze amministrative.

Prestazione eccellente al cospetto di un avversario quadrato e aggressivo. La sequenza delle reti premiò Calil (36′), Paolucci (51′) e il centrocampista Di Cecco (94′), quest’ultimo subentrato nel finale ad uno scatenato Russotto, tra i migliori in campo al pari dell’argentino Scoppa, collocato da Rigoli in cabina di regia. Il successo in rimonta (la Juve Stabia era passata in vantaggio al 18′ con Lisi) instillò fiducia all’interno del gruppo, in vista dei successivi impegni.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

