ACCADDE OGGI: 29 agosto 2017, uniche reti di Ripa al “Massimino”. Il Catania gioca a tennis

29 agosto 2017. Dopo avere masticato amaro, a seguito del beffardo pareggio casalingo contro il Racing Fondi all’esordio in campionato, a pochi giorni di distanza il Catania continua a giocare al “Massimino”. Lo fa in Coppa Italia, al cospetto dell’Akragas (inversione di campo per inagibilità dell’impianto sportivo agrigentino). Occasione utile per testare il maggior numero possibile di uomini a disposizione. Punteggio tennistico sul rettangolo di gioco. Il 6-0 finale sancisce una supremazia etnea piuttosto marcata. Ad incidere anche l’espulsione di Mileto. Entrano nel tabellino dei marcatori Ripa con una doppietta (unico match in cui è andato a segno tra le mura amiche in maglia rossazzurra), Zè Turbo, Rossetti, Tedeschi e Mazzarani. Gara praticamente senza storia, Catania troppo forte per un Akragas che cede di schianto nel corso della ripresa.

VIDEO: gli highlights dell’incontro dominato dal Catania

TABELLINO PARTITA

AKRAGAS (4-3-3): 1 Vono (46′ Amella); 6 Mileto, 15 Pisani, 3 Russo, 27 Canale; 18 Navas (59′ Ioio), 5 Caternicchia, 10 Longo; 24 Leveque, 9 Parigi, 11 Salvemini. A disp.: 22 Amella, 23 Scrugli, 20 Petrucci, 13 Ioio, 14 Danese, 19 Sepe, 21 Greco, 8 Vicente, 17 Saitta, 7 Carrotta, 2 Franchi, 16 Minacori. All: Raffaele Di Napoli.

CATANIA (3-5-2): 22 Martinez; 4 Aya (46′ Tedeschi), 26 Bogdan, 15 Marchese; 21 Esposito, 8 Caccetta, 17 Bucolo, 27 Biagianti, 19 Manneh (65′ Zè Turbo); 29 Ripa (30′ Rossetti), 32 Mazzarani. A disp.: 12 Pisseri, 13 Semenzato, 5 Tedeschi, 20 Djordjevic, 6 Da Silva, 10 Lodi, 23 Di Grazia, 7 Russotto, 24 Anastasi, 35 Correia, 34 Rossetti, 11 Curiale. All: Cristiano Lucarelli

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

RETI: al 21′ e al 29′ Ripa, al 68′ Zè Turbo, 71′ Rossetti, al 78′ Tedeschi, all’89’ Mazzarani

AMMONITI: Caternicchia

ESPULSI: al 27′ Mileto

NOTE: al 28′ Vono para un calcio di rigore a Mazzarani

