ACCADDE OGGI (Video): 30 agosto 1992, il Catania esordisce in campionato con una cinquina. Avellino abbattuto

30 agosto 1992. Esordio in campionato per il Catania allenato da Salvo Bianchetti allo stadio “Cibali”. Serie C1, avversario l’Avellino. Rossazzurri che iniziano la stagione nel migliore dei modi davanti a circa 7.000 spettatori. Catelli porta in vantaggio la formazione irpina al 20′, ma i padroni di casa non ci stanno e trovano una convinta e decisa reazione. Un quarto d’ora più tardi ci pensa Cipriani a pareggiare i conti. E’ un Elefante affamato che non si accontenta, vuole a tutti i costi la vittoria e, al minuto 66, raddoppia con Susi. Gol che stende l’Avellino ed esalta il Catania: prima arriva il tris di Pelosi (78′), poi Cipriani cala il poker su rigore (83′) e, infine, La Torre porta a cinque le marcature etnee contro i malcapitati biancoverdi.

