ACCADDE OGGI: 6 agosto 2009, grazie al Catania diventa realtà il sogno di Ricchiuti di giocare in Serie A

Il 6 agosto 2009, per una cifra leggermente inferiore ai 3 milioni di euro, il Catania si assicura le prestazioni di Adrian Ricchiuti firmando un contratto triennale. Il 30 agosto 2009 il suo sogno di esordire in Serie A si avvera all’età di 31 anni, in occasione della sconfitta esterna contro il Parma. Il 18 ottobre 2009 segna invece il suo primo gol in A durante il primo tempo di Catania-Cagliari poi terminata 2-1.

Nel corso della stagione sigla altre due reti, rispettivamente negli incontri Catania-Bari (4-0) e Milan-Catania (2-2). Nella prima giornata della stagione 2010-2011 segna il gol del momentaneo pareggio del Catania sul Chievo Verona; la partita si conclude sul 2-1 a favore della squadra veneta. Durante la stagione 2011-2012 prolunga di due anni il contratto che lo lega al Catania. Il 30 giugno 2013, dopo ben 93 presenze e 4 gol in totale, lascia il Catania da svincolato ma felice di avere dato un eccellente contribuito alla causa rossazzurra scrivendo importanti pagine di storia.

