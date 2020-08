ANGELOZZI: “Futuro a Frosinone? No, mi godo la famiglia a Catania per qualche mese”

Il dirigente catanese ed ex rossazzurro Guido Angelozzi, dopo essere entrato nella storia dello Spezia contribuendo a portare per la prima volta i liguri in Serie A, ha lasciato il club. Da più parti veniva indicato vicino ad un incarico al Frosinone, ma lo stesso Angelozzi ha fatto chiarezza ai microfoni di tuttofrosinone.com:

“Dopo la promozione in Serie A con lo Spezia non ho ricevuto alcuna chiamata dal presidente Stirpe, anche se è vero che sto lasciando il club ligure e stiamo discudento la risoluzione del contratto in scadenza nel 2021. A Spezia sono stati due anni di fuoco in cui credo di aver costruito qualcosa di importante conquistando la promozione in Serie A con la squadra più giovane di tutta la Serie B. Ora però spono stanco e voglio godermi un po’ la mia famiglia che vive in Sicilia e non vedo da tempo. Ho bisogno di riposarmi per tre-quattro mesi, poi a gennaio vedremo se qualche club mi chiamerà per avvalersi della mia esperienza e professionalità”.

