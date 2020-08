CATANIA: Angiulli-Sambenedettese, settimana decisiva per la trattativa?

La dirigenza della Sambenedettese ha ricevuto l’ok della proprietà per trattare col Catania il ritorno di Federico Angiulli. Il centrocampista – dopo l’esperienza in prestito molto proficua – ha dato tutta la propria disponibilità, la società marchigiana è interessatissima ad intavolare una nuova trattativa con il club dell’Elefante ma, come già ricordato, aspetta il Catania. Attesa che, tuttavia, non durerà ancora per molto tempo. La Samb avrebbe manifestato l’intenzione di provare a chiudere in settimana l’operazione, altrimenti esiste la possibilità concreta di virare su altri obiettivi.

