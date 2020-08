ARENA: la giovane promessa sarà una lieta sorpresa per il nuovo Catania?

Nel contesto di un Catania che promette di puntare con molta più decisione e coraggio sui giovani, potrebbe spiccare il talento del classe 2000 Alessandro Arena. Il ragazzo nato a Marina di Ragusa, negli ultimi anni in forza proprio alla squadra che rappresenta la frazione ragusana di 3.500 abitanti, la scorsa estate ha vissuto una nuova esperienza in prestito all’Acireale. Il Catania è titolare del cartellino dell’esterno offensivo che in casacca granata ha totalizzato 21 presenze con un gol all’attivo e vari assist. Adesso che si avvicina il ritiro rossazzurro in vista della stagione 2020/2021, sarà seguito con particolare attenzione dallo staff tecnico catanese.

Arena rappresenta un profilo davvero interessante, con ancora ampi margini di miglioramento e potenzialità non indifferenti. Il ragazzo ha dimostrato di essere atleta umile, gran lavoratore e costantemente impegnato a migliorarsi sotto tutti i punti di vista. A Torre del Grifo proverà a convincere il Catania a non lasciarlo partire stavolta. Mister Giuseppe Pagana ha saputo valorizzarlo al meglio ad Acireale, vedremo se sarà pronto per il salto di qualità tra i professionisti indossando la maglia del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***