BARTALI, l’ex Catania rientrato in Italia: “Lucarelli e Vanigli amici, la Ternana sfida che mi piace”

Alberto Bartali è un volto noto ai tifosi rossazzurri per i suoi importanti trascorsi nel Catania. Adesso – dopo avere lasciato i turchi del Galatasaray – fa parte dello staff tecnico di Cristiano Lucarelli alla Ternana e, ai microfoni di calciofere.it, ha commentato la decisione di tornare in Italia:

“Ho avuto un lockdown abbastanza lungo ad Instabul, 40 giorni. Poi sono arrivato in Italia con un volo dell’Unità di Crisi organizzato dalla Farnesina e da lì non sono potuto tornare, non c’erano più i presupposti per continuare al Galatasaray. Inoltre avevo il contratto in scadenza. La mia esperienza in Turchia, comunque, è andata benissimo perchè nel giro di un anno e mezzo ho vinto Coppa, campionato e Supercoppa. Tutti i titoli turchi ce li ho in collezione (ride, ndr). Ho deciso di fare ritorno in Italia perchè volevo stare vicino alla mia famiglia. In più lavoro con degli amici come Lucarelli e Vanigli che conosco benissimo. Visto il rapporto che mi lega a loro, quando si è presentata l’opportunità della Ternana ho accettato. Non è stato un problema per me lasciare la Champions per la Serie C. Qui ci sono un Presidente fortissimo e dei tifosi importanti. Queste sfide mi piacciono”.

