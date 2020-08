BIONDI: “Catania, finalmente l’attesa è finita…”

“The wait is finally over…”. Tradotto: “L’attesa è finalmente finita”. Parole su Instagram di un Kevin Biondi particolarmente carico in occasione del primo giorno di raduno. Il gioiello etneo classe 1999 non vedeva l’ora di riassaporare l’aria di Torre del Grifo Village. E’ reduce da una stagione altamente positiva che, a livello personale, gli ha regalato il grande sogno di rendersi protagonista con la maglia della sua città. Motivo di orgoglio per Biondi che, non a caso, ha attirato l’interesse di società di categoria superiore in questi mesi. Ma è al centro del progetto Catania e quest’anno ritrova il “maestro” Giuseppe Raffaele, speranzoso di effettuare un nuovo salto di qualità indossando la casacca rossazzurra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***