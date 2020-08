TUTTO C: “Il Catania aveva pensato a Tumbarello”

Centrocampista classe 1996 protagonista nello scorso campionato indossando la casacca della Vibonese con mister Giacomo Modica in panchina e 31 presenze, secondo quanto informa il portale tuttoc.com Giorgio Tumbarello avrebbe rappresentato un’idea di mercato per il Catania. I rossazzurri avevano pensato a questo interessante profilo per la categoria, idem le società di Imolese e Cavese. Il suo futuro però sarà ancora in Calabria, avendo messo la propria firma su un contratto biennale con la Vibonese.

