CALCIO CATANESE – Bucolo: “Darò tutto me stesso per l’Acireale”

Il catanese ex Catania Rosario Bucolo riparte con entusiasmo e tante motivazioni dall’Acireale, in Serie D. All’interno del quotidiano locale si leggono alcune dichiarazioni rilasciate dal centrocampista:

“Acireale ha passato momenti particolarmente bui, in città si avverte questa voglia immensa di tornare in palcoscenici che maggiormente competono a questa piazza. La trattativa è nata nelle ultime settimane, non appena si è presentata questa opportunità abbiamo cercato di venirci incontro. La tifoseria è di alto livello, da tanti anni subisce delusioni e purtroppo so cosa significa. Per questo darò tutto me stesso”.

