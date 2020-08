Importante passo in avanti per la giovane promessa catanese classe 2006 Francesco Massarelli. Il ragazzo dell’ASD Ragazzini approda infatti a Empoli, in uno dei settori giovanili più importanti d’Italia. Battuta la concorrenza di società di rilievo come Sassuolo, Sampdoria e Cagliari. Massarelli era già stato invitato a febbraio dall’Empoli per tre giorni al centro sportivo Monteboro per uno stage coi gruppi 2005 e 2006.

