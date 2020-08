CAPANNI: nuovo trasferimento dal Milan, quale destinazione?

19enne esterno d’attacco di proprietà del Milan, Gabriele Capanni ha concluso una stagione incoraggiante tra Novara e Catania. Una doppia esperienza che lo ha visto crescere in due realtà diverse ma comunque importanti in Serie C. La società etnea lo ha prelevato in prestito nel mercato di gennaio, lui ha risposto conquistando pian pianino la fiducia di mister Cristiano Lucarelli fino a ritagliarsi uno spazio importante nell’undici titolare. Nessun gol siglato in rossazzurro ma una crescita continua e costante, dando una mano tangibile al gruppo.

Adesso le strade tra Capanni ed il Catania si sono divise, con il Milan che deve trovare una nuova sistemazione al ragazzo. Ma non è detto che i rossazzurri non possano riaccoglierlo. Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, infatti, non ha mai nascosto la propria stima nei confronti del profilo classe 2000. Tuttavia non sono state ancora sciolte le riserve. Capanni attende di conoscere la sua prossima destinazione. Qualcosa si muove in Lega Pro e, forse, anche nel campionato cadetto. Catania che rimane alla finestra e attenzione all’ipotesi Ternana, sicuramente gradita al calciatore che sarebbe felice di ritrovare Lucarelli.

