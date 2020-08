CASERTA: l’ex Catania verso Perugia, si sfoga dopo i rumors palermitani

L’ex Catania Fabio Caserta, esonerato dalla Juve Stabia, si avvicina alla panchina del Perugia, fresco di retrocessione in Serie C. Intanto però si sfoga, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, dopo le voci insistenti dei mesi scorsi che lo indicavano verso la panchina del Palermo a campionato in corso:

“Le voci che mi volevano al Palermo mi hanno dato fastidio, ma il tempo è galantuomo e la verità viene sempre a galla – ha spiegato – Non avrei mai preso accordi con un’altra società a campionato in corso, soprattutto per rispetto verso la società e la tifoseria”.

