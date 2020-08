CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Davis Curiale, statistiche dell’attaccante rossazzurro

L’attaccante è per definizione un lupo solitario dentro l’area di rigore, il quale vive per una gioia irrefrenabile ma quanto mai effimera: il gol. Davis Curiale, bomber del Catania, non si sottrae di certo a questa logica. Nel quadro di un’annata piena di tormenti per i colori rossazzurri, il giocatore nativo di Colonia ha dato il proprio contributo alla causa con 5 reti casalinghe in 26 partite giocate per un minutaggio complessivo di 1.127′ (743′ in campionato, 138′ ai play-off, 136′ in Coppa Italia di Serie C, 110′ in Coppa Italia maggiore).

Dopo essere andato a segno contro il Fanfulla nel match inaugurale di Coppa Italia, Curiale ha dovuto attendere quasi quattro mesi prima di riassaporare il gusto del gol (sue le reti contro Sicula Leonzio in Coppa e Casertana). Le performance sotto porta dell’attaccante rossazzurro sono migliorate al pari del rendimento complessivo della squadra. Due reti in successione contro Potenza ed Avellino prima dello stop per infortunio che lo ha messo fuori combattimento per poco più di un mese. Dopo aver guidato il reparto offensivo in occasione dei recenti play-off, il giocatore si è messo subito a disposizione del nuovo corso targato Raffaele in una fase di valutazione dell’intero organico rossazzurro.

