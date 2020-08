CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Giuseppe Rizzo, statistiche del centrocampista messinese

Tre stagioni alle pendici dell’Etna per Giuseppe Rizzo, centrocampista d’interdizione arrivato a Catania nel gennaio 2018 dalla Salernitana. L’ultima annata si è conclusa con 25 presenze all’attivo (di cui 21 in campionato e 4 in Coppa Italia di Serie C) e un minutaggio di 1.576′ (1.310′ giocati in campionato e i restanti 266′ in Coppa Italia di Serie C).

L’esordio stagionale ha avuto luogo alla quarta domenica di campionato. Uno scampolo di partita concesso dall’allora tecnico rossazzurro Andrea Camplone in occasione del successo casalingo sulla Viterbese. Poi il centrocampista messinese ha giocato con continuità fino a gennaio, quando mister Cristiano Lucarelli decise di puntare maggiormente sui rinforzi invernali Vicente e Salandria.

Sicuramente è stata una stagione da dimenticare per un giocatore artefice di prove deludenti nel cuore nevralgico della manovra condite da 5 ammonizioni e 2 espulsioni dirette rimediate contro Viterbese e Reggina. Dall’1 luglio Rizzo non è più un tesserato del Catania ed è pronto a ripartire dalla Triestina (dove ritroverà Francesco Lodi e Vincenzo Sarno), rimettendosi in gioco dopo le ultime annate in Sicilia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***