CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Steve Beleck, statistiche dell’attaccante camerunense

8 presenze spalmate tra febbraio e giugno e 451 minuti in campo (349′ in campionato, 90′ in Coppa Italia di Serie C e 12′ ai play-off). Questo è lo scarno consuntivo della parentesi di Leo Steve Beleck in maglia rossazzurra. La punta di nazionalità camerunense venne contrattualizzata ad inizio febbraio, subito dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato, per far fronte all’indisponibilità di Davis Curiale per infortunio. Il giocatore ha recitato un ruolo da comprimario, dimostrando professionalità e spirito d’abnegazione in un contesto societario non semplice.

Attaccante di manovra dal fisico possente, nel 4-2-3-1 varato da mister Cristiano Lucarelli nella seconda parte di stagione ha agito come unico riferimento in fase offensiva supportato dai componenti della trequarti. Nessun gol all’attivo ma un efficace gioco di sponda per le incursioni in area di rigore avversaria del fantasista Curcio e degli esterni offensivi Biondi, Capanni e Di Molfetta. Il suo contratto con il Catania scadrà il prossimo 31 agosto, poi il giocatore potrà accordarsi autonomamente per la stagione 2020-21 con una nuova società.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***