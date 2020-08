CATANIA 2020-21: organigramma tecnico della prossima stagione ai raggi X

Il Catania ha provveduto a comunicare l’Organigramma dell’Area Tecnica per la stagione sportiva 2020-21. Vincenzo Guerini sarà affiancato da Mario Marino (Responsabile Area Scouting), Massimiliano Borbone (Responsabile Settore Giovanile), Orazio Russo (Responsabile Attività di Base), Pino Fichera (Segretario Settore Giovanile) e Giovanni Marchese, il quale allenerà la Primavera rossazzurra.

Si tratta di figure navigate nel mondo del calcio, a cominciare dal rodato dirigente Mario Marino, tra i reduci della vecchia gestione. Marino ha avuto trascorsi da calciatore (ex difensore del Siracusa in Serie C nei primi anni Settanta), prima di avviare un brillante percorso manageriale. È stato dirigente del Giarre negli anni Novanta (ha avuto pure una parentesi in panchina nella stagione 1996-97), per poi lavorare come osservatore alle dipendenze di Udinese (1997-1998) e Brescia (1998-2001).

Tra il 2001 e il 2004 è stato Direttore Responsabile dell’Area Tecnica dell’Acireale, mentre risale alla stagione 2004-05 il suo primo incarico al Catania, sempre nel medesimo ruolo ricoperto in precedenza nel club acese. Lasciato il sodalizio etneo dopo un solo anno, si è rimesso in gioco tra i dilettanti (Giarre, Adrano, Messina e Acireale) e nell’annata 2012-13 è stato Direttore Generale del Milazzo nella Seconda Divisione di Lega Pro. Tra il 2016 e il 2020 è stato Responsabile dell’Area Tecnica rossazzurra, facendo da collante tra staff tecnico, squadra e società.

Pino Fichera è un dirigente di lungo corso del calcio siciliano avendo iniziato giovanissimo nel 1966 ad Acireale, club a cui sono legate buona parte delle sue fortune professionali. Ha lavorato anche a Belpasso (con Pino Rigoli agli esordi da allenatore), Giarre (2004-2006), Adrano (2006-2010), Messina (2010-2013), Acireale (2013), Akragas (2013-2016), Siracusa (2016-2019) e nella stagione appena conclusa nuovamente a Messina (sponda Fc). Iscritto all’Albo Nazionale dei Direttori Sportivi e Segretari (A.Di.Se), da maggio 2017 è Direttore Sportivo Professionista.

Massimiliano Borbone torna al Catania dopo essere stato alle dipendenze della Sicula Leonzio tra il 2017 e il 2020 in qualità di Responsabile del Settore Giovanile, curando nell’ultimo anno anche l’attività della squadra femminile del club lentinese. In precedenza aveva lavorato in rossazzurro per dieci anni svolgendo mansioni di segreteria e ricoprendo il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile nella stagione 2015-16.

Completano il quadro due ex protagonisti di tante battaglie sul campo, Orazio Russo e Giovanni Marchese. Il primo è stato Team Manager in Serie A tra il 2010 e il 2014, poi allenatore in seconda con mister Giovanni Pulvirenti nel 2017 e tecnico della Berretti nella stagione 2018-19, nonché Responsabile dell’Attività di Base. Per l’ex terzino si tratta invece del primo incarico professionale dopo il ritiro dal calcio giocato, guiderà la Primavera avendo conseguito il patentino UEFA B lo scorso anno.

