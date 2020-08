CATANIA: attese novità sul fronte della Coppa Italia maggiore

Abolita la Coppa Italia Serie C a causa dei tempi ristretti, con un calendario che si preannuncia alquanto fitto d’impegni in Lega Pro e la necessità di concludere tutti gli appuntamenti prima degli Europei, a breve sono attese novità sul fronte della Coppa Italia dei grandi, a partire dalla disputa del primo turno eliminatorio. Negli ultimi anni di militanza in C, il Catania ha sempre partecipato a tale competizione. Quest’anno i rossazzurri scenderebbero in campo qualche giorno prima dell’inizio del campionato, fissato per il 27 settembre. Ma resta da verificare se si opterà eccezionalmente per un cambio radicale del format, riducendo il numero di squadre e partite.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***