CATANIA: campionato al via il 27 settembre, ma la data rischia di slittare?

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale della Figc di dare il via libera al prossimo campionato di Serie C il 27 settembre 2020. Si va, dunque, verso tale direzione mentre è stata formalmente cancellata la competizione della Coppa Italia Serie C, visti i numerosi impegni previsti in poco tempo. Ma siamo proprio sicuri che il Catania scenderà in campo alla data prescelta per l’inizio del torneo di Lega Pro? L’eventualità di uno slittamento non si può escludere a priori visto che incombono minacce di scioperi o di azioni forti. L’Assocalciatori è infatti sul piede di guerra per quanto concerne la riforma sulle liste da 22 calciatori professionisti. Una decisione che viene vista dall’AIC come penalizzante per le società che investono e puntano ad allestire rose ampie e di qualità. Sarebbe già stato proclamato lo stato d’agitazione e dalla stessa AIC hanno fatto sapere che è possibile indire uno sciopero.

Attenzione, poi, al discorso legato alla riapertura degli stadi ed al rispetto dei procolli sanitari anti-Covid. In federazione si attendono importanti passi avanti dal Governo in questo senso, chiedendo di rividere le posizioni rigide finora assunte. Qualora la situazione restasse immutata, potrebbero registrarsi importanti prese di posizione mettendo a rischio il regolare svolgimento del campionato nella data stabilita. L’auspicio è che tutto si risolva per il meglio, non iniziando ad handicap una stagione che già di per sè non è semplice da gestire.

