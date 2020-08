CATANIA: comincia a muoversi il mercato in uscita

Primo movimento in uscita per il Catania che, com’era prevedibile, si priverà del centrocampista Federico Angiulli. Di ritorno dalla Sambenedettese, Angiulli aveva salutato a malincuore i tifosi marchigiani alla scadenza del prestito, figurando nell’elenco dei rossazzurri convocati per il ritiro di Torre del Grifo. A distanza di poche ore, però, la Samb si è rifatta sotto e gli farà firmare un contratto presumibilmente biennale, soddisfacendo la volontà del diretto interessato che tanto desiderava di tornare a Sambenedetto del Tronto.

La cessione di Angiulli, naturalmente, non sarà l’unica in casa Catania. C’è da sfoltire una rosa attualmente composta da una trentina di elementi. E’ importante sottolineare che ogni singolo calciatore sta dimostrando massima disponibilità a Torre del Grifo, ma bisogna fare delle scelte: cedere chi non rientra nei piani tecnici, valutare con attenzione anche i giovani potenzialmente utili alla causa di prima squadra e trovare nuova sistemazione a coloro i quali hanno un contratto particolarmente oneroso per le casse del club. Andrà sciolto, inoltre, il nodo portieri.

