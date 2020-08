CATANIA: conferme su Nicolosi Presidente, organigramma in via di definizione

Trovano conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi nell’ambito della presidenza del Calcio Catania. Sarà Presidente Gaetano Nicolosi della ‘Nicolosi Trasporti’, società detentrice del 40% delle quote ed azionista di maggioranza. Fabio Pagliara avrà comunque voce in capitolo e non potrebbe essere altrimenti, essendo stato l’ideatore del progetto insieme con Maurizio Pellegrino.

Per quanto concerne il nuovo organigramma, la gestione tecnica verrà affidata a Pellegrino che lavorerà in piena sinergia con Massimo Mauro e Vincenzo Guerini. Ma mentre Mauro si occuperà prevalentemente della cura dei rapporti con altre società, Guerini concentrerà le proprie attenzioni soprattutto sul settore giovanile. Tutti insieme, in ogni caso, si occuperanno anche di calciomercato e lo faranno con un nuovo Direttore Sportivo.

