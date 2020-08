CATANIA: chi confermeresti tra i ragazzi convocati dal ’98 in poi? I risultati del sondaggio aggiornati

Il portiere Della Valle (2003); i difensori Noce (1999) e Panebianco (2001); gli esterni Biondi (1999), Arena (2000) e Manneh (1998); i centrocampisti Giuffrida (2002) e Mujkic (2000); gli attaccanti Distefano (2000), Pecorino (2001) e Rossitto (2001). Hanno tutti risposto alle convocazioni di mister Giuseppe Raffaele a Torre del Grifo Village. Non abbiamo inserito Salvatore Pino, in procinto di trasferirsi in prestito con diritto di riscatto alla Lazio. Chi di loro continuerà a far parte della prima squadra? Vediamo di conoscere il parere dei tifosi, proponendo un sondaggio attraverso il quale è possibile selezionare più opzioni.

Questi i ragazzi con la percentuale di voto al momento più alta:

Kevin Biondi, 23%

Emanuele Pecorino, 20%

Alessandro Arena, 12%

Mario Noce, 11%

Gian Marco Distefano, 9%

Chi confermeresti in prima squadra tra i ragazzi dal ’98 in poi? Salvatore Della Valle Mario Noce Antonio Panebianco Giuseppe Giuffrida Kevin Biondi Adis Mujkic Alessandro Arena Gian Marco Distefano Emanuele Pecorino Luigi Rossitto Confermerei tutti Escluderei tutti Created with

