CATANIA: iscrizione, nelle prossime ore l’ufficialità della Covisoc. Raffaele, accordo vicino

Presentata la domanda d’iscrizione con tutti gli incartamenti necessari, il Catania attende l’ufficialità da parte della Covisoc, organo che controlla se ogni adempimento è stato effettuato in piena regola. I legali rappresentanti di Sigi hanno dato rassicurazioni da questo punto di vista, non dovrebbe esserci alcun tipo d’allarmismo. I rossazzurri parteciperanno al prossimo campionato di Serie C e attendono che Giuseppe Raffaele ratifichi l’accordo per la risoluzione del contratto con il Potenza. Operazione vicina alla conclusione, i lucani dovrebbero rimpiazzarlo con Mario Somma. Poi la firma del contratto che legherà il tecnico siciliano al Catania sarà una semplice formalità, avendo raggiunto da tempo l’intesa per un biennale di base.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***