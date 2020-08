CATANIA – I profili di Marino, Fichera e Borbone visti da… Guerini

Il Calcio Catania ha ufficialmente nominato la composizione del nuovo organigramma tecnico rossazzurro. Il Direttore Vincenzo Guerini ha così descritto, attraverso i canali ufficiali del club, i profili di Pino Fichera (segretario settore giovanile), Massimiliano Borbone (responsabile settore giovanile) e del riconfermato Mario Marino (responsabile area scouting):

“Pino Fichera è un grande conoscitore del calcio siciliano, ha vissuto esperienze formative e qualificanti in diverse società professionistiche e si è sempre contraddistinto per la capacità di fornire risposte immediate ai quesiti di gestione relativi alle materie a lui ben note, con garbo ed efficienza speciali”;

“Massimiliano Borbone è ancora molto giovane ma ha già svolto con profitto questo lavoro in due società professionistiche, ottenendo buoni risultati e mostrando idee chiare. Investe su se stesso, questo per me è un aspetto molto importante. Sarà indispensabile anche per lo sviluppo dei progetti relativi alla scuola calcio e al calcio femminile”;

“Mario Marino possiede una conoscenza calcistica del territorio semplicemente mostruosa, quasi gli invidio questa competenza che è molto utile proprio in vista della valorizzazione dei giovani locali e dei rapporti con le società dilettantistiche. Mario Marino ha garantito da subito grande disponibilità, la sua esperienza sarà preziosa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***