CATANIA: chi resta e chi parte? La situazione attuale

E’ ancora un pò presto, forse, per delineare le strategie di mercato in casa Catania. Nell’attesa di ufficializzare la guida tecnica di Giuseppe Raffaele, prendendo atto del nuovo regolamento relativo alle liste in Serie C, proviamo ad ipotizzare quali giocatori potrebbero rimanere alle pendici dell’Etna. Per quanto riguarda la difesa dei pali, dubbi sulla prosecuzione del rapporto professionale con il Catania di Furlan (e/o Martinez, ndr). Per il resto Calapai, Silvestri, Noce, Vicente e Salandria sembrano avere buone probabilità di restare con Biondi che sarebbe al centro del progetto di Raffaele. Vedremo se Biagianti rinnoverà il contratto in scadenza a fine mese. Soprattutto per un discorso di natura tattica potrebbero essere ceduti Mazzarani e Curcio. Verso l’addio Barisic, Dall’Oglio, Curiale, Beleck e Saporetti. In forse Mbende, Welbeck e Pinto mentre si proverà ad intavolare una nuova trattativa con il Milan per Capanni. Attenzione ad un eventuale rientro per fine prestito di Pecorino che si giocherebbe delle importanti chance di permanenza in rosa. Da valutare, inoltre, la posizione di Manneh reduce da un’annata non entusiasmante.

